Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

В Украине продолжаются дискуссии относительно мобилизации граждан моложе 25 лет. Некоторые военные в свою очередь считают, что идея мобилизации 18-летних граждан неуместна и даже опасна.

Такое мнение высказал и экс-командир группы снайперов Константин Прошинский с позывным "Дед" в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация 18-летних неуместна, лучше привлечь полицию

Константин Прошинский заявил, что вместо отправки на фронт 18-летних юношей, стоит привлечь полицию, которая уже имеет навыки обращения с оружием.

Бывший командир группы снайперов отметил, что из полицейских можно сформировать несколько новых бригад, что значительно усилит обороноспособность страны.

"Можно сделать замечательную замену — с 18 лет ребята идут учиться в полицию, проходят курсы, 3 месяца или полгода, занимают места полицейских, а из полицейских обученных создаются бригады", — сказал военный.

Напомним, некоторые нардепы критикуют изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации для аспирантов.

Также военный эксперт Александр Коваленко высказался о том, почему мобилизация 18-летних приведет к негативным последствиям для Украины в будущем.