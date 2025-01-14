Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

Нові правила відстрочки від мобілізації для аспірантів можуть негативно вплинути на ситуацію у вишах. Річ у тім, що в деяких університетах державних замовлень може не бути взагалі.

Про це в понеділок, 13 січня, в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат України Юрій Камельчук.

Як можуть змінитися правила надання відстрочки аспірантам

Право на відстрочку від військової служби пропонують зберегти лише для аспірантів, які навчаються на бюджеті, і скасувати для контрактників. Юрій Камельчук виступив проти такої ініціативи.

"Це загроза окремим університетам,є тому що в них може бути або мало, або взагалі не бути державних замовлень... Ми забираємо можливість у тих, хто реально вчиться за свої кошти, мати можливість довчитися й отримати науковий ступінь", — зазначив нардеп.

Також він назвав пропозицію щодо скасування відстрочки для аспірантів-контрактників непослідовним рішенням. Раніше хотіли лише запровадити для студентів додаткові перевірки, а не повністю виключати контрактників з переліку тих, хто має право на відстрочку.

Раніше юрист Юрій Айвазян пояснив, чи матимуть після 4 лютого право на відстрочку від проходження ВЛК громадяни, які відновлюються після операції. Він наголосив, що людей, які проходять післяопераційну реабілітацію не можуть ані мобілізувати, ані зобов'язати до проходження ВЛК.

Також ми повідомляли, чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які доглядають за хворими батьками своїх дружин. Наразі законодавством це не передбачено.