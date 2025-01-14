Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

Новые правила отсрочки от мобилизации для аспирантов могут негативно повлиять на ситуацию в вузах. Дело в том, что в некоторых университетах бюджетных мест может не быть вообще.

Об этом в понедельник, 13 января, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Как могут измениться правила предоставления отсрочки аспирантам

Право на отсрочку от военной службы предлагают сохранить только для аспирантов, которые учатся на бюджете, и отменить для контрактников. Юрий Камельчук выступил против такой инициативы.

"Это угроза отдельным университетам, потому что у них может быть или мало, или вообще не быть государственных заказов... Мы забираем возможность у тех, кто реально учится за свои средства, иметь возможность доучиться и получить научную степень", — отметил нардеп.

Также он назвал предложение об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников непоследовательным решением. Ранее хотели только ввести для студентов дополнительные проверки, а не полностью исключать контрактников из перечня тех, кто имеет право на отсрочку.

Ранее юрист Юрий Айвазян объяснил, будут ли иметь после 4 февраля право на отсрочку от прохождения ВВК граждане, которые восстанавливаются после операции. Он отметил, что людей, которые проходят послеоперационную реабилитацию не могут ни мобилизовать, ни обязать к прохождению ВВК.

Также мы сообщали, могут ли получить отсрочку мужчины, которые ухаживают за больными родителями своих жен. На данный момент законодательством это не предусмотрено.