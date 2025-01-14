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Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

14 января 2025 г. 4:30

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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13 января 2025
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Новые правила отсрочки от мобилизации для аспирантов могут негативно повлиять на ситуацию в вузах. Дело в том, что в некоторых университетах бюджетных мест может не быть вообще.

Об этом в понедельник, 13 января, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Как могут измениться правила предоставления отсрочки аспирантам

Право на отсрочку от военной службы предлагают сохранить только для аспирантов, которые учатся на бюджете, и отменить для контрактников. Юрий Камельчук выступил против такой инициативы.

"Это угроза отдельным университетам, потому что у них может быть или мало, или вообще не быть государственных заказов... Мы забираем возможность у тех, кто реально учится за свои средства, иметь возможность доучиться и получить научную степень", — отметил нардеп.

Также он назвал предложение об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников непоследовательным решением. Ранее хотели только ввести для студентов дополнительные проверки, а не полностью исключать контрактников из перечня тех, кто имеет право на отсрочку.

Ранее юрист Юрий Айвазян объяснил, будут ли иметь после 4 февраля право на отсрочку от прохождения ВВК граждане, которые восстанавливаются после операции. Он отметил, что людей, которые проходят послеоперационную реабилитацию не могут ни мобилизовать, ни обязать к прохождению ВВК.

Также мы сообщали, могут ли получить отсрочку мужчины, которые ухаживают за больными родителями своих жен. На данный момент законодательством это не предусмотрено.

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05:45 Люди с инвалидностью III группы — как помогает государство в 2025

05:36 Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:49 В МИД признали проблемы с СВЧ, но уверены, что выводы сделаны

03:26 "Азов" приглашает разнорабочих — новая вакансия в полку

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04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
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19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

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10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE