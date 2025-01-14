Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

В Україні тривають дискусії щодо мобілізації громадян молодше 25 років. Деякі військові своєю чергою вважають, що ідея мобілізації 18-річних громадян недоречна та навіть небезпечна.

Таку думку висловив й екскомандир групи снайперів Костянтин Прошинський з позивним "Дід" в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація 18-річних недоречна, краще залучити поліцію

Костянтин Прошинський заявив, що замість відправки на фронт 18-річних юнаків, варто залучити поліцію, яка вже має навички поводження зі зброєю.

Колишній командир групи снайперів зазначив, що з поліціянтів можна сформувати кілька нових бригад, що значно посилить обороноздатність країни.

"Можна зробити чудову заміну — з 18 років хлопці йдуть навчатись у поліцію, проходять курси, 3 місяці чи пів року, займають місця поліціянтів, а з поліціянтів навчених створюються бригади", — сказав військовий.

Нагадаємо, деякі нардепи критикують зміни до правил надання відстрочки від мобілізації для аспірантів.

Також військовий експерт Олександр Коваленко висловився, чому мобілізація 18-річних призведе до негативних наслідків для України в майбутньому.