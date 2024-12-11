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Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

11 декабря 2024 г. 13:44

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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Российские войска регулярно выискивают "слабые" места на украинской линии обороны. Тем временем одному из городов в Харьковской области грозит повторная оккупация.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Ранок.LIVE".

Российские войска хотят прорвать линию обороны

Евгений Дикий сообщил, что в Украине продолжается "масштабная разведка боем" и назвал самые сложные направления на фронте.

"Россияне по всему фронту пытаются найти слабые места. Основное наступление в пределах Донецкой области — Покровско-Кураховское направление. Это там, где им удалось максимально продвинуться. До Днепропетровской области 7 км. В это же время в Курахово идут именно уличные бои за каждый дом", — заявил Дикий.

Военный аналитик добавил, что россияне знают, что в Украине ограничено количество войск, поэтому постоянно ищут, какой участок фронта ослаблен. Он заявил, что Купянск может быть снова оккупирован.

"Они понимают, что внутри страны у нас не так много (резервов. — Ред.), и вот они постоянно прощупывают на каком участке наша оборона ослаблена. И так первым под ударом оказался Купянск. Это второе по угрозе направление после Донецкого. Он рискует стать первым украинским городом, который может во второй раз попасть в оккупацию", — сказал Дикий.

Напомним, в Купянске до сих пор остаются гражданские. В МВА назвали количество людей, которые не эвакуировались.

Бойцы Луганского пограничного отряда показали кадры истребления снайперами российских оккупантов под Купянском.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:50 В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ" — фоторепортаж

14:47 Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине

14:44 Шмыгаль встретился с Шольцом в Берлине — видео

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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