Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Российские войска регулярно выискивают "слабые" места на украинской линии обороны. Тем временем одному из городов в Харьковской области грозит повторная оккупация.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Ранок.LIVE".

Российские войска хотят прорвать линию обороны

Евгений Дикий сообщил, что в Украине продолжается "масштабная разведка боем" и назвал самые сложные направления на фронте.

"Россияне по всему фронту пытаются найти слабые места. Основное наступление в пределах Донецкой области — Покровско-Кураховское направление. Это там, где им удалось максимально продвинуться. До Днепропетровской области 7 км. В это же время в Курахово идут именно уличные бои за каждый дом", — заявил Дикий.

Военный аналитик добавил, что россияне знают, что в Украине ограничено количество войск, поэтому постоянно ищут, какой участок фронта ослаблен. Он заявил, что Купянск может быть снова оккупирован.

"Они понимают, что внутри страны у нас не так много (резервов. — Ред.), и вот они постоянно прощупывают на каком участке наша оборона ослаблена. И так первым под ударом оказался Купянск. Это второе по угрозе направление после Донецкого. Он рискует стать первым украинским городом, который может во второй раз попасть в оккупацию", — сказал Дикий.

Напомним, в Купянске до сих пор остаются гражданские. В МВА назвали количество людей, которые не эвакуировались.

Бойцы Луганского пограничного отряда показали кадры истребления снайперами российских оккупантов под Купянском.