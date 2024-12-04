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Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

04 грудня 2024 р. 20:05

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

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Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Бійці Луганського прикордонного загону стримують наступальні дії ворога на Куп'янському напрямку. Зокрема, важких втрат російським загарбника завдають українські снайпери. 

Відео з вражаючими кадрами перебування прикордонників на передовій було оприлюднене у середу, 4 грудня.

Снайпери-прикордонники на Куп'янському напрямку

Російські загарбники наступають цілодобово. Для того, щоб не дати окупантам прорватися, снайпери підрозділу "23F3" йдуть на позиції у якості піхотинців, щоб забезпечувати надійне прикриття для своїх побратимів.

У разі потреби снайперська гвинтівка відкладається у сторону, а воїни починають застосовувати протитанкові засоби, гранатомети та інше озброєння.

Про відбиття штурмів, цілодобове спостереження за ворогом та використання різноманітної зброї, щоб зупинити окупантів — у відео.

Раніше ми писали, що російський десант зміг прорватися у місто Куп'янськ, однак був знищений. Ворогу вдалося потрапити до населеного пункту завдяки густому туману.

Також про знищення російського десанту в Куп'янську повідомив начальник МВА Андрій Беседін.

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20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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