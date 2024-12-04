Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Бійці Луганського прикордонного загону стримують наступальні дії ворога на Куп'янському напрямку. Зокрема, важких втрат російським загарбника завдають українські снайпери.

Відео з вражаючими кадрами перебування прикордонників на передовій було оприлюднене у середу, 4 грудня.

Снайпери-прикордонники на Куп'янському напрямку

Російські загарбники наступають цілодобово. Для того, щоб не дати окупантам прорватися, снайпери підрозділу "23F3" йдуть на позиції у якості піхотинців, щоб забезпечувати надійне прикриття для своїх побратимів.

У разі потреби снайперська гвинтівка відкладається у сторону, а воїни починають застосовувати протитанкові засоби, гранатомети та інше озброєння.

Про відбиття штурмів, цілодобове спостереження за ворогом та використання різноманітної зброї, щоб зупинити окупантів — у відео.

Раніше ми писали, що російський десант зміг прорватися у місто Куп'янськ, однак був знищений. Ворогу вдалося потрапити до населеного пункту завдяки густому туману.

Також про знищення російського десанту в Куп'янську повідомив начальник МВА Андрій Беседін.