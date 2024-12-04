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Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

4 декабря 2024 г. 20:05

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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Бойцы Луганского пограничного отряда сдерживают наступательные действия врага на Купянском направлении. В частности, тяжелые потери российским захватчикам наносят украинские снайперы.

Видео с поразительными кадрами пребывания пограничников на передовой было обнародовано в среду, 4 декабря.

Снайперы-пограничники на Купянском направлении

Российские захватчики наступают круглосуточно. Для того чтобы не дать оккупантам прорваться, снайперы подразделения "23F3" идут на позиции в качестве пехотинцев, чтобы обеспечивать надежное прикрытие для своих товарищей по оружию.

При необходимости снайперская винтовка откладывается в сторону, а воины начинают применять противотанковые средства, гранатометы и другое вооружение.

Об отражении штурмов, круглосуточном наблюдении за врагом и использовании разнообразного оружия, чтобы остановить окупантов — в видео.

Ранее мы писали, что российский десант смог прорваться в город Купянск, однако был уничтожен. Врагу удалось попасть в населенный пункт благодаря густому туману.

Также об уничтожении российского десанта в Купянске сообщил начальник МВА Андрей Беседин.

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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