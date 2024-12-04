Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Бойцы Луганского пограничного отряда сдерживают наступательные действия врага на Купянском направлении. В частности, тяжелые потери российским захватчикам наносят украинские снайперы.

Видео с поразительными кадрами пребывания пограничников на передовой было обнародовано в среду, 4 декабря.

Снайперы-пограничники на Купянском направлении

Российские захватчики наступают круглосуточно. Для того чтобы не дать оккупантам прорваться, снайперы подразделения "23F3" идут на позиции в качестве пехотинцев, чтобы обеспечивать надежное прикрытие для своих товарищей по оружию.

При необходимости снайперская винтовка откладывается в сторону, а воины начинают применять противотанковые средства, гранатометы и другое вооружение.

Об отражении штурмов, круглосуточном наблюдении за врагом и использовании разнообразного оружия, чтобы остановить окупантов — в видео.

Ранее мы писали, что российский десант смог прорваться в город Купянск, однако был уничтожен. Врагу удалось попасть в населенный пункт благодаря густому туману.

Также об уничтожении российского десанта в Купянске сообщил начальник МВА Андрей Беседин.