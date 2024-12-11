Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Російські війська регулярно вишукують "слабкі" місця на українській лінії оборони. Тим часом одному з міст у Харківській області загрожує повторна окупація.

Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

Російські війська хочуть прорвати лінію оборони

Євген Дикий повідомив, що наразі в Україні триває "масштабна розвідка боєм" та назвав найскладніші напрямки на фронті.

"Росіяни по всьому фронту намагаються знайти слабкі місця. Основний наступ в межах Донецької області — Покровсько-Курахівський напрямок. Це там, де їм вдалося максимально просунутися. До Дніпропетровської області 7 км. У цей самий час в Кураховому ідуть саме вуличні бої за кожен будинок", — заявив Дикий.

Військовий аналітик додав, що росіяни знають, що в Україні обмежена кількість військ, тож постійно шукають, яка ділянка фронту ослаблена. Він заявив, що Куп'янськ може бути знову окупованим.

"Вони розуміютить, що всередині країни у нас не так багато (резервів. — Ред.), і от вони постійно промацують на якій ділянці наша оборона послаблена. І так першим під ударом опинився Куп'янськ. Це другий по загрозі напрямок після Донецького. Він ризикує стати першим українським містом, яке може вдруге потрапити в окупацію", — сказав Дикий.

Нагадаємо, у Куп'янську досі залишаються цивільні. У МВА назвали кількість людей, які не евакуювалися.

Бійці Луганського прикордонного загону показали кадри винищення снайперами російських окупантів під Куп'янськом.