Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал задачи вражеских диверсионно-разведывательных групп. По его словам, речь идет о минировании и разведке территории.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 января.

Задача вражеских ДРГ

Демченко отметил, что сейчас активность вражеских ДРГ снизилась по сравнению с прошлыми годами. Однако попытки прорывов все еще продолжаются.

По словам спикера ГПСУ, кроме сбора разведданных, диверсанты пытаются создавать информационно-пропагандистские провокации. Демченко подчеркнул, что украинские бойцы эффективно ликвидируют угрозы, обеспечивая контроль над границей.

Напомним, Демченко заявил, что на белорусской границе пока нет непосредственной угрозы. Украинские воины держат ситуацию под контролем.

Ранее на Волыни мужчина вместе с сообщниками пытался перейти государственную границу с Беларусью. В результате этого состоялось судебное заседание.