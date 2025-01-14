Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав завдання ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За його словами, йдеться про мінування та розвідку території.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 січня.

Завдання ворожих ДРГ

Демченко зазначив, що наразі активність ворожих ДРГ знизилася порівняно з минулими роками. Однак спроби проривів все ще тривають.

За словами речника ДПСУ, окрім збору розвідданих, диверсанти намагаються створювати інформаційно-пропагандистські провокації. Демченко наголосив, що українські бійці ефективно ліквідовують загрози, забезпечуючи контроль над кордоном.

Нагадаємо, Демченко заявив, що на білоруському кордоні наразі немає безпосередньої загрози. Українські воїни тримають ситуацію під контролем.

Раніше на Волині чоловік разом зі спільниками намагався перейти державний кордон з Білоруссю. Внаслідок цього відбулося судове засідання.