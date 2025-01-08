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Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

08 січня 2025 р. 22:03

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на білоруському кордоні. За його словами, безпосередньої загрози наразі немає.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 8 січня.

Ситуація на кордоні з Білоруссю 

Демченко наголосив, що Україна уважно стежить за ситуацією на білоруському кордоні. За його словами, українські бійці тримають ситуацію під контролем.

"Немає угрупування білоруської армії поблизу нашого кордону, але ротація підрозділів та навчання в Білорусі тривають. Ми тверезо оцінюємо ситуацію й продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості для реагування на потенційні загрози", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, у Гомельському районі Білорусі стартували навчання з територіальної оборони, які проходитимуть по 31 січня.

Також на Волині чоловік разом зі спільниками намагався незаконно потрапити в Білорусь. Його оштрафували на 8 500 гривень.

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22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:05 Голлівуд у вогні — Бен Аффлек та інші знаменитості евакуюються

22:00 Допомога Україні — скільки коштів США залишились невикористаними

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:57 Побив приятеля — на Одещині судили військового

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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