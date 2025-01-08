Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на білоруському кордоні. За його словами, безпосередньої загрози наразі немає.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 8 січня.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Демченко наголосив, що Україна уважно стежить за ситуацією на білоруському кордоні. За його словами, українські бійці тримають ситуацію під контролем.

"Немає угрупування білоруської армії поблизу нашого кордону, але ротація підрозділів та навчання в Білорусі тривають. Ми тверезо оцінюємо ситуацію й продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості для реагування на потенційні загрози", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, у Гомельському районі Білорусі стартували навчання з територіальної оборони, які проходитимуть по 31 січня.

Також на Волині чоловік разом зі спільниками намагався незаконно потрапити в Білорусь. Його оштрафували на 8 500 гривень.