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Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

8 января 2025 г. 22:03

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на белорусской границе. По его словам, непосредственной угрозы пока нет.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE в среду, 8 января.

Ситуация на границе с Беларусью

Демченко подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией на белорусской границе. По его словам, украинские бойцы держат ситуацию под контролем.

"Нет группировки белорусской армии вблизи нашей границы, но ротация подразделений и учения в Беларуси продолжаются. Мы трезво оцениваем ситуацию и продолжаем наращивать наши оборонительные возможности для реагирования на потенциальные угрозы", — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, в Гомельском районе Беларуси стартовали учения по территориальной обороне, которые будут проходить по 31 января.

Также на Волыни мужчина вместе с сообщниками пытался незаконно попасть в Беларусь. Его оштрафовали на 8 500 гривен.

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22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал