Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на белорусской границе. По его словам, непосредственной угрозы пока нет.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE в среду, 8 января.

Ситуация на границе с Беларусью

Демченко подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией на белорусской границе. По его словам, украинские бойцы держат ситуацию под контролем.

"Нет группировки белорусской армии вблизи нашей границы, но ротация подразделений и учения в Беларуси продолжаются. Мы трезво оцениваем ситуацию и продолжаем наращивать наши оборонительные возможности для реагирования на потенциальные угрозы", — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, в Гомельском районе Беларуси стартовали учения по территориальной обороне, которые будут проходить по 31 января.

Также на Волыни мужчина вместе с сообщниками пытался незаконно попасть в Беларусь. Его оштрафовали на 8 500 гривен.