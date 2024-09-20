Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Россия пытается переложить ответственность за неудачи в Курской области на генералов. Таким образом, россияне пытаются защитить руководство страны.

Об этом сообщил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук в эфире День.LIVE в пятницу, 20 сентября.

Россия знала о наступлении на Курщину

Напомним, в документах , которые украинская армия получила на захваченных территориях Курщины, говорилось, что россияне знали о возможной операции и в течение нескольких месяцев готовились к ней.

Братчук отреагировал на эту информацию, по его словам, это попытка перебросить ответственность за неудачи на генералов и защитить руководство страны.

"Я думаю, что это попытка перебросить на генерала Лапина, что это он не удержал и виноват, потому что не предупредил Верховного главкома, царь не виноват — виноваты генералы", — отметил спикер УГА "Юг".

Он добавил, что ситуация выглядит запутанной и может быть частью какой-то спецоперации, поэтому это лучше комментировать представителям разведки.

Напомним, в Мариупольском горсовете сообщили о том, что во временно оккупированный Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин приказал, чтобы "вытеснить Силы обороны" из Курской области до середины октября этого года.