Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Росія намагається перекласти відповідальність за невдачі у Курській області на генералів. Таким чином росіяни намагаються захистити керівництво країни.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Росія знала про наступ на Курщину

Нагадаємо, в документах, які українська армія отримала на захоплених територіях Курщини йшлося про те, що росіяни знали про можливу операцію та протягом кількох місяців готувалися до неї.

Братчук відреагував на цю інформацію, за його словами, це намагання перекинути відповідальність за невдачі на генералів і захистити керівництво країни.

"Я думаю, що це намагання перекинути на генерала Лапіна, що це він не втримав і винний, бо не попередив Верховного головкома, цар не винен — винні генерали", — зазначив речник УДА "Південь".

Він додав, що ситуація виглядає заплутаною і може бути частиною якоїсь спецоперації, тому це краще коментувати представникам розвідки.

Нагадаємо, у Маріупольській міськраді повідомили про те, що до тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін наказав "витіснити Сили оборони" з Курської області до середини жовтня цього року.