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Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

20 вересня 2024 р. 16:37

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16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

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13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

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08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

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Росія намагається перекласти відповідальність за невдачі у Курській області на генералів. Таким чином росіяни намагаються захистити керівництво країни.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

Росія знала про наступ на Курщину

Нагадаємо, в документах, які українська армія отримала на захоплених територіях Курщини йшлося про те, що росіяни знали про можливу операцію та протягом кількох місяців готувалися до неї.

Братчук відреагував на цю інформацію, за його словами, це намагання перекинути відповідальність за невдачі на генералів і захистити керівництво країни.

"Я думаю, що це намагання перекинути на генерала Лапіна, що це він не втримав і винний, бо не попередив Верховного головкома, цар не винен — винні генерали", — зазначив речник УДА "Південь".

Він додав, що ситуація виглядає заплутаною і може бути частиною якоїсь спецоперації, тому це краще коментувати представникам розвідки.

Нагадаємо, у Маріупольській міськраді повідомили про те, що до тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін наказав "витіснити Сили оборони" з Курської області до середини жовтня цього року.

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17:31 У ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих ТЕС

17:26 На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

17:21 Острів Зміїний — який вигляд він має сьогодні

17:04 Адвокат роз'яснила можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:03 Виїзд за кордон за програмою академічної мобільності — які документи потрібні

17:02 Стало відомо, яке покарання чекає на 16-річних, що не стали на військовий облік

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13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

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11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

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08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

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17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат