Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українські військові зайшли майже в тил російському угрупованню в Курській області. Російське військове командування почало стягувати з кількох напрямків фронту в Україні свої найбоєздатніші та елітні підрозділи, щоб вибити ЗСУ з Курщини.

Про це в ефірі Ранок.LIVE 20 вересня повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

ЗСУ можуть взяти в оточення до 8 тисяч російських військових

Дмитро Снєгирьов пояснив, що ЗСУ вдалося зайти в тил російському угрупованню.

"З початку успішного наступу українських військ в Курській області вже знищено десять стаціонарних понтонних мостів на річці Сейм. Тому можемо говорити про те, що якщо темпи просування україсньких військ будуть такими ж, як відповідно на початку просунення в Глушковсьокму районі, то тоді є можливість створення оперативного оточення російського угруповання за різними оцінками від 6 до 8 тисяч", — сказав експерт.

Які елітні пдірозділи Росія перекидає на Курщину

Снєгирьов розповів, що Росія стягує на Курщину найбоєздатніші підрозділи з кількох українських напрямків.

"З Харківського напрямку перекинуто підрозділи 116 дивізії спецпризначення Росгвардії — один з найбільш боєздатних підрозділів. З Покровського напрямку перекинуто підрозділи 810 бригади морської піхоти, з Часовоярського напрямку перекинуто підрозділи 11 дивізії повітряно-десантних військ та перший штурмовий загін полку Вагнера, це добровольчий корпус. З Сіверського напрямку 106 дивізія повітряно-десантних військ і, відповідно, Вугледраського напрямку -- 155 бригада морської піхоти місце постійної дислокації якої це Владивосток, а також бригада Першоармійського корпусу", — пояснив експерт.

Це може на думку Дмитра Снєгирьова допоможе полегшити становище українських військ та надати їм тактичну перевагу.

"Крім того, з Харківського напрямку, а саме Вовчанська передислоковані підрозділи сили спецоперацій і 2 бригада спецпризначення, що дає можливість силам оборони україни значно покращити своє становище відповідно як у самому Вовчанську, так і в Липцях і Глибоке. Тактична оперативна ініціатива перейшла українським військам", — сказав Снєгирьов.



