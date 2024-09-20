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Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

20 вересня 2024 р. 09:20

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09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

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10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

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Українські військові зайшли майже в тил російському угрупованню в Курській області. Російське військове командування почало стягувати з кількох напрямків фронту в Україні свої найбоєздатніші та елітні підрозділи, щоб вибити ЗСУ з Курщини.  

Про це в ефірі Ранок.LIVE 20 вересня повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

ЗСУ можуть взяти в оточення до 8 тисяч російських військових

Дмитро Снєгирьов пояснив, що ЗСУ вдалося зайти в тил російському угрупованню.

"З початку успішного наступу українських військ в Курській області вже знищено десять стаціонарних понтонних мостів на річці Сейм.  Тому можемо говорити про те, що якщо темпи просування україсньких військ будуть такими ж, як відповідно на початку просунення в Глушковсьокму районі, то тоді є можливість створення оперативного оточення російського угруповання за різними оцінками від 6 до 8 тисяч", — сказав експерт.

Які елітні пдірозділи Росія перекидає на Курщину

Снєгирьов розповів, що Росія стягує на Курщину найбоєздатніші підрозділи з кількох українських напрямків. 

"З Харківського напрямку перекинуто підрозділи 116 дивізії спецпризначення Росгвардії — один з найбільш боєздатних підрозділів. З Покровського напрямку перекинуто підрозділи 810 бригади морської піхоти, з Часовоярського напрямку перекинуто підрозділи 11 дивізії повітряно-десантних військ та перший штурмовий загін полку Вагнера, це добровольчий корпус. З Сіверського напрямку 106 дивізія повітряно-десантних військ і, відповідно, Вугледраського напрямку -- 155 бригада морської піхоти місце постійної дислокації якої це Владивосток, а також бригада Першоармійського корпусу", — пояснив експерт.

Це може на думку Дмитра Снєгирьова допоможе полегшити становище українських військ та надати їм тактичну перевагу.

"Крім того, з Харківського напрямку, а саме Вовчанська передислоковані підрозділи сили спецоперацій і 2 бригада спецпризначення, що дає можливість силам оборони україни значно покращити своє становище відповідно як у самому Вовчанську, так і в Липцях і Глибоке. Тактична оперативна ініціатива перейшла українським військам", — сказав Снєгирьов.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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