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Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

20 сентября 2024 г. 9:20

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09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

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19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

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17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

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Украинские военные зашли почти в тыл российской группировке в Курской области. Российское военное командование начало стягивать с нескольких направлений фронта в Украине свои боеспособные и элитные подразделения, чтобы выбить ВСУ из Курщины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE 20 сентября сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

ВСУ могут взять в окружение до 8 тысяч российских военных

Дмитрий Снегирев объяснил, что ВСУ удалось зайти в тыл российской группировке.

"С начала успешного наступления украинских войск в Курской области уже уничтожены десять стационарных понтонных мостов на реке Сейм. Поэтому можем говорить, что если темпы продвижения украинских войск будут такими же, как соответственно в начале продвижения в Глушковском районе, то тогда есть возможность создания оперативного окружения российской группировки по разным оценкам от 6 до 8 тысяч", — сказал эксперт.

Какие элитные подразделения Россия перебрасывает на Курщину

Снегирев рассказал, что Россия взимает на Курщину самые боеспособные подразделения по нескольким украинским направлениям.

"С Харьковского направления переброшены подразделения 116 дивизии спецназначения Росгвардии — одно из самых боеспособных подразделений. С Покровского направления переброшены подразделения 810 бригады морской пехоты, с Часовоярского направления переброшены подразделения 11 дивизии воздушно-десантных войск и первый штурмовой отряд полка Вагнера, это добровольческий корпус. С Северского направления 106 дивизия воздушно-десантных войск и, соответственно, Угледрасского направления — 155 бригада морской пехоты место постоянной дислокации которой это Владивосток, а также бригада Первоармейского корпуса", — пояснил эксперт.

Это может, по мнению Дмитрия Снегирева,  облегчить положение украинских войск и предоставить им тактическое преимущество.

"Кроме того, с Харьковского направления, а именно Волчанская передислоцированные подразделения силы спецопераций и 2 бригада спецназначения, что дает возможность силам обороны Украины значительно улучшить свое положение соответственно как в самом Волчанске, так и в Липцах и Глубоком. Тактическая оперативная инициатива перешла украинским войскам", — сказал Снегирев.

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09:27 В Одесской области пострадал двухлетний ребенок — взорвалась зарядка для телефона

09:23 ПриватБанк изменил правила по картам для украинцев за рубежом — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:19 Путин приказал россиянам вытеснить ВСУ из Курской области — в ISW узнали дату

09:17 Киев занял третье место в мире по уровню загрязненности воздуха

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