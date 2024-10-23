Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

Американский лидер совершил государственный визит в Германию впервые за почти сорок лет перерыва. Там он провел встречу в формате четверки по поводу украинского вопроса.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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Дарья Нефедова сипециально для Новини.LIVE рассказала о следующем:

Президент США Джо Байден совершил исторический визит в Германию. Там он провел встречу в формате четверки с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером. Лидеры обсудили ситуацию на фронте в Украине и предстоящую помощь.

Что интересно, последний раз американский лидер посещал Германию именно с государственным визитом еще в 1985 году.

17-20 октября во Франкфурте происходило одно из самых престижных событий в мире литературы — Франкфуртская книжная ярмарка. Были представлены и стенды. Не обошлось и без скандала с российскими издательствами.

Германия активно готовится к Хэллоуину.

В Берлине открылась первая международная выставка, посвященная Василию Стусу.

Напомним, что Украина и Германия подписали соглашение, направленное на укрепление противовоздушной обороны ВСУ.

Также отметим, что Германия заняла третье место по объему оказанной и запланированной Украине помощи с начала войны.