Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

Американський лідер здійснив державний візит до Німеччними вперше за майже сорок років перерви. Там він провів зустріч у форматі четвірки щодо українського питання.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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Дар'я Нефьодова сипеціально для Новини.LIVE розповіла про настпуне:

Президент США Джо Байден здійснив історичний візит до Німеччини. Там він провів зустріч у форматі четвірки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Лідери обговорили ситуацію на фронті в Україні та майбутню допомогу.

Що цікаво, востаннє американський лідер відвідував Німеччину саме з державним візитом ще у 1985 році.

17-20 жовтня у Франкфурті відбувалась одна з найпрестижніших подій у світі літератури — Франкфуртський книжковий ярмарок. Були представлені й українські стенди. Не обійшлося й без скандалу з російськими видавництвами.

Німеччина активно готується до Геловіну.

У Берліні відкрилась перша міжнародна виставка, присвячена Василю Стусу.

Нагадаємо, що Україна та Німеччина підписали угоду, спрямовану на зміцнення протиповітряної оборони ЗСУ.

Також зазначимо, що Німеччина посіла третє місце за обсягом наданої та запланованої Україні допомоги від початку війни.