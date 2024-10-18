Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Президент США Джо Байден цього тижня прибуде з робочим візит до Німеччини, де обговорить з європейськими лідерами подальшу допомогу для Києва. Водночас в Україні розглядають мобілізацію жінок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Разом з ведучими ефіру гості студії обговорять наступні теми:

у МЗС офіційно спростували заяви щодо створення в Україні зброї масового знищення;

влада України серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, — BILD;

4200 тактичних ядерних боєприпасів передала Україна в 1994 році РФ, — UA War Infographics;

західні чиновники, які пропонують обмін окупованих територій на членство в НАТО, не розмовляли зі мною, – Зеленський;

розмови про місце проведення другого Саміту миру тривають, — Сибіга.

Хто відвідає ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Георгій Тука — заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Олег Кіпер — голова Одеської обласної державної адміністрації;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету;

Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що мобілізація жінок може стати обов'язковою та назвав, які в них будуть обовʼязки.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що для мобілізованих жінок знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення. Зокрема, їх можуть використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.