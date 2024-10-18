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Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

18 жовтня 2024 р. 13:02

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13:02Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

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03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
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23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

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23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

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17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:12Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Президент США Джо Байден цього тижня прибуде з робочим візит до Німеччини, де обговорить з європейськими лідерами подальшу допомогу для Києва. Водночас в Україні розглядають мобілізацію жінок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Разом з ведучими ефіру гості студії обговорять наступні теми:

  • у МЗС офіційно спростували заяви щодо створення в Україні зброї масового знищення;
  • влада України серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, — BILD;
  • 4200 тактичних ядерних боєприпасів передала Україна в 1994 році РФ, — UA War Infographics;
  • західні чиновники, які пропонують обмін окупованих територій на членство в НАТО, не розмовляли зі мною, – Зеленський;
  • розмови про місце проведення другого Саміту миру тривають, — Сибіга.

Хто відвідає ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Георгій Тука — заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Олег Кіпер — голова Одеської обласної державної адміністрації;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету;
  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що мобілізація жінок може стати обов'язковою та назвав, які в них будуть обовʼязки. 

Також військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що для мобілізованих жінок знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення. Зокрема, їх можуть використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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