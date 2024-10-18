Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Президент США Джо Байден цього тижня прибуде з робочим візит до Німеччини, де обговорить з європейськими лідерами подальшу допомогу для Києва. Водночас в Україні розглядають мобілізацію жінок.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Разом з ведучими ефіру гості студії обговорять наступні теми:
- у МЗС офіційно спростували заяви щодо створення в Україні зброї масового знищення;
- влада України серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, — BILD;
- 4200 тактичних ядерних боєприпасів передала Україна в 1994 році РФ, — UA War Infographics;
- західні чиновники, які пропонують обмін окупованих територій на членство в НАТО, не розмовляли зі мною, – Зеленський;
- розмови про місце проведення другого Саміту миру тривають, — Сибіга.
Хто відвідає ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Георгій Тука — заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках;
- Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
- Олег Кіпер — голова Одеської обласної державної адміністрації;
- Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету;
- Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Нагадаємо, нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що мобілізація жінок може стати обов'язковою та назвав, які в них будуть обовʼязки.
Також військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що для мобілізованих жінок знайдеться робота поза межами лінії бойового зіткнення. Зокрема, їх можуть використати у веденні документообігу, наданні військової допомоги та організації зв’язку.