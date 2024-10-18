Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Президент США Джо Байден на этой неделе прибудет с рабочим визитом в Германию, где обсудит с европейскими лидерами дальнейшую помощь для Киева. В то же время в Украине рассматривают мобилизацию женщин.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими эфира гости студии обсудят следующие темы:

в МИДе официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения;

власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, — BILD;

4200 тактических ядерных боеприпасов передала Украина в 1994 году РФ, — UA War Infographics;

западные чиновники, предлагающие обмен оккупированных территорий на членство в НАТО, не разговаривали со мной, — Зеленский;

разговоры о месте проведения второго Саммита мира продолжаются, — Сибига.

Кто посетит эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Георгий Тука — заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Олег Кипер — председатель Одесской областной государственной администрации;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;

Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что мобилизация женщин может стать обязательной и назвал, какие у них будут обязанности.

Также военный аналитик Алексей Гетьман считает, что для мобилизованных женщин найдется работа вне линии боевого столкновения. В частности, они могут использоваться в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.