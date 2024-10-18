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Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

18 октября 2024 г. 13:02

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13:02Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
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23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:12Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Президент США Джо Байден на этой неделе прибудет с рабочим визитом в Германию, где обсудит с европейскими лидерами дальнейшую помощь для Киева. В то же время в Украине рассматривают мобилизацию женщин.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими эфира гости студии обсудят следующие темы:

  • в МИДе официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения;
  • власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, — BILD;
  • 4200 тактических ядерных боеприпасов передала Украина в 1994 году РФ, — UA War Infographics;
  • западные чиновники, предлагающие обмен оккупированных территорий на членство в НАТО, не разговаривали со мной, — Зеленский;
  • разговоры о месте проведения второго Саммита мира продолжаются, — Сибига.

Кто посетит эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Георгий Тука — заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Олег Кипер — председатель Одесской областной государственной администрации;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;
  • Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что мобилизация женщин может стать обязательной и назвал, какие у них будут обязанности.

Также военный аналитик Алексей Гетьман считает, что для мобилизованных женщин найдется работа вне линии боевого столкновения. В частности, они могут использоваться в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.

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13:45 Буданов предупредил о переброске 12 тыс. военных КНДР в Украину — сроки

13:32 Известный украинский спортсмен погиб на фронте под Торецком

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:31 Зеленский назвал приглашение в НАТО единственным способом остановить войну, — СМИ

13:29 Продадут за 15 тыс. долларов — как выглядит самая запущенная квартира в Одессе

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