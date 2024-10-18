Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Президент США Джо Байден на этой неделе прибудет с рабочим визитом в Германию, где обсудит с европейскими лидерами дальнейшую помощь для Киева. В то же время в Украине рассматривают мобилизацию женщин.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Вместе с ведущими эфира гости студии обсудят следующие темы:
- в МИДе официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения;
- власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, — BILD;
- 4200 тактических ядерных боеприпасов передала Украина в 1994 году РФ, — UA War Infographics;
- западные чиновники, предлагающие обмен оккупированных территорий на членство в НАТО, не разговаривали со мной, — Зеленский;
- разговоры о месте проведения второго Саммита мира продолжаются, — Сибига.
Кто посетит эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Георгий Тука — заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;
- Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Олег Кипер — председатель Одесской областной государственной администрации;
- Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;
- Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что мобилизация женщин может стать обязательной и назвал, какие у них будут обязанности.
Также военный аналитик Алексей Гетьман считает, что для мобилизованных женщин найдется работа вне линии боевого столкновения. В частности, они могут использоваться в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.