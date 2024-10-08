В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

В Берлине продолжается самое масштабное шоу Европы — Фестиваль Света. Невероятные световые шоу проходят каждый вечер на около полусотни локаций по всему городу.

Об этом и другое рассказала в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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Дарья Нефедова вживую из Германии рассказала о следующем:

В воскресенье завершился традиционный Октоберфест в Мюнхене, продолжавшийся с 21 сентября. В этом году его посетили около 6,7 млн человек. За время фестиваля было выпито около 7 млн. литров пива.

В Германии могут сократить выплаты беженцам на фоне всеобщего ужесточения условий для получения социальных выплат. Проект соответствующего закона уже подготовлен и направлен в Бундестаг.

В субботу в городе Вупперталь прошла мирная акция в честь отмечаемого 1 октября Дня защитников и защитниц Украины. Целью мероприятия было привлечь внимание Германии к украинским военнопленным и пропавшим без вести.

Прямо сейчас в Берлине проходит Фестиваль Света. От продолжится с 4 по 13 октября. Тема фестиваля этого года — празднование свободы. Каждый вечер с 19:00 до 23:00 примерно на 50 локациях по городу проходят световые шоу.

Напомним, что украинцы, у которых есть автомобили с украинскими номерами в Германии и держат их в стране более года, с 1 октября 2024 года должны зарегистрировать транспортные средства по немецким правилам.

Также отметим, что немецкие САУ, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине.