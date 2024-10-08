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В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

8 октября 2024 г. 6:55

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06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
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23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

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23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

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22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

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17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
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23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

В Берлине продолжается самое масштабное шоу Европы — Фестиваль Света. Невероятные световые шоу проходят каждый вечер на около полусотни локаций по всему городу.

Об этом и другое рассказала в эфире Вечір.LIVE корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные новости Германии

Дарья Нефедова вживую из Германии рассказала о следующем:

  • В воскресенье завершился традиционный Октоберфест в Мюнхене, продолжавшийся с 21 сентября. В этом году его посетили около 6,7 млн человек. За время фестиваля было выпито около 7 млн. литров пива.
  • В Германии могут сократить выплаты беженцам на фоне всеобщего ужесточения условий для получения социальных выплат. Проект соответствующего закона уже подготовлен и направлен в Бундестаг.
  • В субботу в городе Вупперталь прошла мирная акция в честь отмечаемого 1 октября Дня защитников и защитниц Украины. Целью мероприятия было привлечь внимание Германии к украинским военнопленным и пропавшим без вести.
  • Прямо сейчас в Берлине проходит Фестиваль Света. От продолжится с 4 по 13 октября. Тема фестиваля этого года — празднование свободы. Каждый вечер с 19:00 до 23:00 примерно на 50 локациях по городу проходят световые шоу.

Напомним, что украинцы, у которых есть автомобили с украинскими номерами в Германии и держат их в стране более года, с 1 октября 2024 года должны зарегистрировать транспортные средства по немецким правилам.

Также отметим, что немецкие САУ, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине.

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