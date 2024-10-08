У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

У Берліні триває наймасштабніше шоу Європи — Фестиваль Світла. Неймовірні світлові шоу проходять щовечора на близько півсотні локацій по всьому місту.

Про це та інше розповіла в етері Вечір.LIVE кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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Дар'я Нефьодова наживо з Німеччини розповіла про наступне:

У неділю завершився традиційний Октоберфест у Мюнхені, який тривав з 21 вересня. Цьогоріч його відвідали близько 6,7 млн людей. За час фестивалю було випито близько 7 млн літрів пива.

У Німеччині можуть скоротити виплати біженцям на фоні загального жорсткішання умов для отримання соціальних виплат. Проєкт відповідного закону вже підготовлено та направлено до Бундестагу.

У суботу у місті Вупперталь пройшла мирна акція на честь Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня. Метою заходу було привернути увагу Німеччини до українських військовополонених та зниклих безвісти.

Прямо зараз у Берліні проходить Фестиваль Світла. Від триватиме з 4 по 13 жовтня. Цьогорічна тема фестивалю — святкування свободи. Щовечора з 19:00 до 23:00 приблизно на 50 локаціях по місту проходять світлові шоу.

Нагадаємо, що українці, які мають автомобілі з українськими номерами в Німеччині і тримають їх в країні понад рік, з 1 жовтня 2024 року повинні зареєструвати транспортні засоби за німецькими правилами.

Також зазначимо, що німецькі САУ, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні.