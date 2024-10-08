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У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

08 жовтня 2024 р. 06:55

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15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

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У Берліні триває наймасштабніше шоу Європи — Фестиваль Світла. Неймовірні світлові шоу проходять щовечора на близько півсотні локацій по всьому місту. 

Про це та інше розповіла в етері Вечір.LIVE кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова. 

Головні новини Німеччини

Дар'я Нефьодова наживо з Німеччини розповіла про наступне:

  • У неділю завершився традиційний Октоберфест у Мюнхені, який тривав з 21 вересня. Цьогоріч його відвідали близько 6,7 млн людей. За час фестивалю було випито близько 7 млн літрів пива.
  • У Німеччині можуть скоротити виплати біженцям на фоні загального жорсткішання умов для отримання соціальних виплат. Проєкт відповідного закону вже підготовлено та направлено до Бундестагу.
  • У суботу у місті Вупперталь пройшла мирна акція на честь Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня. Метою заходу було привернути увагу Німеччини до українських військовополонених та зниклих безвісти.
  • Прямо зараз у Берліні проходить Фестиваль Світла. Від триватиме з 4 по 13 жовтня. Цьогорічна тема фестивалю — святкування свободи. Щовечора з 19:00 до 23:00 приблизно на 50 локаціях по місту проходять світлові шоу. 

Нагадаємо, що українці, які мають автомобілі з українськими номерами в Німеччині і тримають їх в країні понад рік, з 1 жовтня 2024 року повинні зареєструвати транспортні засоби за німецькими правилами.

Також зазначимо, що німецькі САУ, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні.

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19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

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