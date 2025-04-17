США, Британія і Франція готують заяву щодо України — прямий ефір

Держсекретар США Марко Рубіо 17 квітня прибув з візитом до Франції. Там він провів низку зустрічей зі світовими лідерами щодо ситуації в Україні.

Про що домовились сторони — дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Візит Рубіо до Франції

Як відомо, сьогодні Рубіо провів у Парижі переговори з очільниками зовнішньої політики Франції, Британії, Німеччини та України. Головна тема — завершення війни в Україні, тиск на Росію та запобігання конфлікту з Іраном.

Нагадаємо, 17 квітня Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибули до Парижа для переговорів з Україною.

Мета цієї зустрічі — знайти точки дотику між США та Європою в питаннях припинення війни в Україні.