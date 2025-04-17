Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для переговорів — прямий ефір

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф вже прибули на переговори до Парижа. Там також перебуває українська делегація.

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Віткофф та Рубіо у Парижі

Держсекретар США та спеціальний посланник проведуть переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном і міністром закордонних справ Жан-Ноелем Барро.

Метою зустрічі є пошук точок дотику між США та Європою в питаннях припинення війни в Україні і запобігання іранському конфлікту.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, голови МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.