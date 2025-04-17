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Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для переговорів — прямий ефір

Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для переговорів — прямий ефір

17 квітня 2025 р. 14:30

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф вже прибули на переговори до Парижа. Там також перебуває українська делегація.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Віткофф та Рубіо у Парижі

Держсекретар США та спеціальний посланник проведуть переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном і міністром закордонних справ Жан-Ноелем Барро. 

Метою зустрічі є пошук точок дотику між США та Європою в питаннях припинення війни в Україні і запобігання іранському конфлікту.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, голови МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.

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15:00 Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для перемовин із Україною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона