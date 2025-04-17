Рубио и Уиткофф прибыли в Париж для переговоров — прямой эфир

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф уже прибыли на переговоры в Париж. Там также находится украинская делегация.

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Уиткофф и Рубио в Париже

Госсекретарь США и специальный посланник проведут переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро.

Целью встречи является поиск точек соприкосновения между США и Европой в вопросах прекращения войны в Украине и предотвращения иранского конфликта.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.