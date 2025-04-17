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США, Британия и Франция готовят заявление по Украине — эфир

США, Британия и Франция готовят заявление по Украине — эфир

17 апреля 2025 г. 18:01

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США, Британия и Франция готовят заявление по Украине — эфир

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Госсекретарь США Марко Рубио 17 апреля прибыл с визитом во Францию. Там он провел ряд встреч с мировыми лидерами по ситуации в Украине.

О чем договорились стороны — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Визит Рубио во Францию

Как известно, сегодня Рубио провел в Париже переговоры с руководителями внешней политики Франции, Великобритании, Германии и Украины. Главная тема — завершение войны в Украине, давление на Россию и предотвращение конфликта с Ираном.

Напомним, 17 апреля Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыли в Париж для переговоров с Украиной.

Цель этой встречи — найти точки соприкосновения между США и Европой в вопросах прекращения войны в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона