США, Британия и Франция готовят заявление по Украине — эфир

Госсекретарь США Марко Рубио 17 апреля прибыл с визитом во Францию. Там он провел ряд встреч с мировыми лидерами по ситуации в Украине.
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Визит Рубио во Францию
Как известно, сегодня Рубио провел в Париже переговоры с руководителями внешней политики Франции, Великобритании, Германии и Украины. Главная тема — завершение войны в Украине, давление на Россию и предотвращение конфликта с Ираном.
Напомним, 17 апреля Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыли в Париж для переговоров с Украиной.
Цель этой встречи — найти точки соприкосновения между США и Европой в вопросах прекращения войны в Украине.