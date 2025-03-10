Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE дізнаємося, чого чекати від переговорів України та США в Саудівській Аравії. Також поговоримо про просування росіян у Курській області. Крім того, обговоримо ситуацію зі Starlink для України.

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Гості сьогоднішнього ефіру

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

футуролог Віталій Кулик;

перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;

міністр соціальної політики (2016-2019 рр.) Андрій Рева;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Нагадаємо, американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що у разі відключення терміналів Starlink в Україні зруйнувалася б уся лінія фронту.

Також ми писали, що росіяни у Курській області намагаються оточити українських захисників та прорвати їхню оборону.