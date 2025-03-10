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Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025 р. 08:00

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE дізнаємося, чого чекати від переговорів України та США в Саудівській Аравії. Також поговоримо про просування росіян у Курській області. Крім того, обговоримо ситуацію зі Starlink для України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
  • міністр соціальної політики (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Нагадаємо, американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що у разі відключення терміналів Starlink в Україні зруйнувалася б уся лінія фронту.

Також ми писали, що росіяни у Курській області намагаються оточити українських захисників та прорвати їхню оборону.

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08:30 Зупинка обміну розвідданими — як це змінило ситуацію на Курщині

08:26 Стало відомо, чому Ребров не викликав у збірну зірку Динамо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:09 На Запоріжжі через скид КАБів є поранені та руйнування

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