Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE дізнаємося, чого чекати від переговорів України та США в Саудівській Аравії. Також поговоримо про просування росіян у Курській області. Крім того, обговоримо ситуацію зі Starlink для України.
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Гості сьогоднішнього ефіру
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- футуролог Віталій Кулик;
- перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
- міністр соціальної політики (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Нагадаємо, американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що у разі відключення терміналів Starlink в Україні зруйнувалася б уся лінія фронту.
Також ми писали, що росіяни у Курській області намагаються оточити українських захисників та прорвати їхню оборону.