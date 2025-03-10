Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем, чего ждать от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также поговорим о продвижении россиян в Курской области. Кроме того, обсудим ситуацию со Starlink для Украины.
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Гости сегодняшнего эфира
- руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- футуролог Виталий Кулик;
- первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
- министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Напомним, американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения терминалов Starlink в Украине разрушилась бы вся линия фронта.
Также мы писали, что россияне в Курской области пытаются окружить украинских защитников и прорвать их оборону.