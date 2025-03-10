Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем, чего ждать от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также поговорим о продвижении россиян в Курской области. Кроме того, обсудим ситуацию со Starlink для Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук

президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

футуролог Виталий Кулик;

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;

министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Напомним, американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения терминалов Starlink в Украине разрушилась бы вся линия фронта.

Также мы писали, что россияне в Курской области пытаются окружить украинских защитников и прорвать их оборону.