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Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем, чего ждать от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также поговорим о продвижении россиян в Курской области. Кроме того, обсудим ситуацию со Starlink для Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Напомним, американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения терминалов Starlink в Украине разрушилась бы вся линия фронта.

Также мы писали, что россияне в Курской области пытаются окружить украинских защитников и прорвать их оборону.

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09:00 РФ ударила по Полтавщине — в регионе есть отключения света

08:50 Двойные льготы на услуги ЖКХ — кто получит скидки в марте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 РФ выпустила почти 200 дронов — сколько целей сбила ПВО

08:36 Где россияне пытались продвинуться — утренняя сводка Генштаба

08:30 Остановка разведданных — как это изменило ситуацию на Курщине

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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