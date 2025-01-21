Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

У швейцарському Давосі 20 січня почався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня. У цьому заході візьмуть участь представники понад 130 країн. Там також присутні представники України, які проведуть низку важливих зустрічей.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль у коментарі Новини.LIVE.

Форум у Давосі

Коваль розповів, що форум у Давосі є продовженням потужного туру української делегації до Європи. Він поділився, що вже відвідав великий саміт аграрних міністрів в Берліні, де було 70 делегацій та понад 40 міністрів.

"Основний позитив цього саміту був у тому, що ухвалене комюніке, яке засуджує війну в Україні і унеможливлює будь-яке блокування шляху продовольства від виробника до споживача. За це було одноголосне рішення, а це означає, що всі підтримують безперешкодне доставлення нашої продукції до споживачів у всьому світі", — наголосив міністр.

За його словами, в Давосі розписаний графік похвилинно і Україну чекає ще багато зустрічей. Коваль додав, що ця платформа дасть світу розуміння, що Україна розвивається і готова до інвестицій.

Нагадаємо, нардепка Єлизавета Яська пояснила користь від форуму у Давосі для України. За її словами, українська сторона може заявити про поточні проблеми та отримати можливість заручитися ще більшою підтримкою від партнерів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі. Очікується, що о 15:30 за київським часом глава держави звернеться до учасників форуму зі спеціальною промовою.