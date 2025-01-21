Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

В швейцарском Давосе 20 января начался Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января. В этом мероприятии примут участие представители более 130 стран. Там также присутствуют представители Украины, которые проведут ряд важных встреч.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль в комментарии Новини.LIVE.

Форум в Давосе

Коваль рассказал, что форум в Давосе является продолжением мощного тура украинской делегации в Европу. Он поделился, что уже посетил большой саммит аграрных министров в Берлине, где было 70 делегаций и более 40 министров.

"Основной позитив этого саммита был в том, что принято коммюнике, которое осуждает войну в Украине и делает невозможным любое блокирование пути продовольствия от производителя к потребителю. За это было единогласное решение, а это означает, что все поддерживают беспрепятственную доставку нашей продукции к потребителям во всем мире", — подчеркнул министр.

По его словам, в Давосе расписан график поминутно и Украину ждет еще много встреч. Коваль добавил, что эта платформа даст миру понимание, что Украина развивается и готова к инвестициям.

Напомним, нардеп Елизавета Яська объяснила пользу от форума в Давосе для Украины. По ее словам, украинская сторона может заявить о текущих проблемах и получить возможность заручиться еще большей поддержкой от партнеров.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается, что в 15:30 по киевскому времени глава государства обратится к участникам форума со специальной речью.