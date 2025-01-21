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Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

21 января 2025 г. 15:22

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

В швейцарском Давосе 20 января начался Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января. В этом мероприятии примут участие представители более 130 стран. Там также присутствуют представители Украины, которые проведут ряд важных встреч.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль в комментарии Новини.LIVE.

Форум в Давосе 

Коваль рассказал, что форум в Давосе является продолжением мощного тура украинской делегации в Европу. Он поделился, что уже посетил большой саммит аграрных министров в Берлине, где было 70 делегаций и более 40 министров.

"Основной позитив этого саммита был в том, что принято коммюнике, которое осуждает войну в Украине и делает невозможным любое блокирование пути продовольствия от производителя к потребителю. За это было единогласное решение, а это означает, что все поддерживают беспрепятственную доставку нашей продукции к потребителям во всем мире", — подчеркнул министр.

По его словам, в Давосе расписан график поминутно и Украину ждет еще много встреч. Коваль добавил, что эта платформа даст миру понимание, что Украина развивается и готова к инвестициям.

Напомним, нардеп Елизавета Яська объяснила пользу от форума в Давосе для Украины. По ее словам, украинская сторона может заявить о текущих проблемах и получить возможность заручиться еще большей поддержкой от партнеров.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается, что в 15:30 по киевскому времени глава государства обратится к участникам форума со специальной речью.

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23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

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23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы