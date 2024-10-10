Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, що 95% випадків втечі з армії — це штучно створена командиром ситуація внаслідок його невиправданих наказів. Саме суперечки призводять до СЗЧ.

Про це Тарас Боровський розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Чому військові йдуть у СЗЧ

Боровський зазначив, що зазвичай СЗЧ стає наслідком конфліктів між "гоноворим" бійцем та "самодурним" командиром, який дає "неймовірні" накази. Солдат хоче внести раціональності в ці накази, однак це призводить до суперечок.

"Тоді командир використовує свої владні повноваження і записує цього бійця в ряди тих, хто відмовляється виконувати наказ або самовільно залишає межі частини або підрозділу. Найчастіше ця ситуація штучно створена командиром", — йдеться у повідомленні.

Юрист наголосив, що тільки втручання вищого командування може зупинити ці дії з боку командирів.

Нагадаємо, Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ. Військовослужбовці, які після першого порушеня добровільно повернуться, зможуть продовжити службу та дію контракту.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував таку ідею та заявив, що послаблення відповідальності за СЗЧ не вирішить проблем, які наразі є у війську. Унаслідок такої ініціативи лише в рази зростуть випадки дезертирства та СЗЧ.