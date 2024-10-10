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Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

10 октября 2024 г. 10:09

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10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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Военный юрист Тарас Боровский считает, что 95% случаев бегства из армии — это искусственно созданная командиром ситуация по причине его неоправданных приказов. Именно споры приводят к СЗЧ.

Об этом Тарас Боровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 октября.

Почему военные идут в СОЧ

Боровский отметил, что обычно СОЧ становится следствием конфликтов между "говорящим" бойцом и "самодурным" командиром, дающим "невероятные" приказы. Солдат желает внести рациональности в эти приказы, но это приводит к спорам.

"Тогда командир использует свои властные полномочия и записывает этого бойца в ряды тех, кто отказывается выполнять приказ или самовольно покидает пределы части или подразделения. Чаще всего эта ситуация искусственно создана командиром", — говорится в сообщении.

Юрист подчеркнул, что только вмешательство высшего командования может приостановить эти действия со стороны командиров.

Напомним, Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СЗЧ. Военнослужащие, которые после первого нарушения добровольно вернутся, смогут продлить службу и контракт.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг критике такую идею и заявил, что ослабление ответственности за СЗЧ не решит проблем, которые сейчас находятся в армии. В результате такой инициативы лишь в разы возрастут случаи дезертирства и СЗЧ.

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11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.