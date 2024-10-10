Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Военный юрист Тарас Боровский считает, что 95% случаев бегства из армии — это искусственно созданная командиром ситуация по причине его неоправданных приказов. Именно споры приводят к СЗЧ.

Об этом Тарас Боровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 октября.

Почему военные идут в СОЧ

Боровский отметил, что обычно СОЧ становится следствием конфликтов между "говорящим" бойцом и "самодурным" командиром, дающим "невероятные" приказы. Солдат желает внести рациональности в эти приказы, но это приводит к спорам.

"Тогда командир использует свои властные полномочия и записывает этого бойца в ряды тех, кто отказывается выполнять приказ или самовольно покидает пределы части или подразделения. Чаще всего эта ситуация искусственно создана командиром", — говорится в сообщении.

Юрист подчеркнул, что только вмешательство высшего командования может приостановить эти действия со стороны командиров.

Напомним, Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СЗЧ. Военнослужащие, которые после первого нарушения добровольно вернутся, смогут продлить службу и контракт.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг критике такую идею и заявил, что ослабление ответственности за СЗЧ не решит проблем, которые сейчас находятся в армии. В результате такой инициативы лишь в разы возрастут случаи дезертирства и СЗЧ.