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У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

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14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

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14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

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14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

Text

13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Text

12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

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На початковому етапі цілком можливо мобілізувати тих, хто перебуває всередині Збройних Сил України. Наразі, в ЗСУ достатньо підготовлених військових, які можуть замінити тих, хто довго воює на фронті.

Таку думку висловив член безпекового комітету Верховної Ради, народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Де знайти ресурси для мобілізації

"Первинний ресурс для мобілізації можна знайти всередині Збройних Сил України. Там достатньо по кількість вже навчених і підготовлених військових, яких точно у вигляді ротації можна замінити або посилити ті наші війська, які знаходяться на сході", — сказав Федієнко. 

Він зазначив, що сьогодні в Комітеті нацбезпеки відбудеться перша зустріч із новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. На думку нардепа, саме він має вирішувати точну кількість людей, яких потрібно мобілізувати.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.

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14:16 ТОП-10 українських банків — скільки заробили фінустанови у 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

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12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

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11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

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10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

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10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

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