У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

На початковому етапі цілком можливо мобілізувати тих, хто перебуває всередині Збройних Сил України. Наразі, в ЗСУ достатньо підготовлених військових, які можуть замінити тих, хто довго воює на фронті.

Таку думку висловив член безпекового комітету Верховної Ради, народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Де знайти ресурси для мобілізації

"Первинний ресурс для мобілізації можна знайти всередині Збройних Сил України. Там достатньо по кількість вже навчених і підготовлених військових, яких точно у вигляді ротації можна замінити або посилити ті наші війська, які знаходяться на сході", — сказав Федієнко.

Він зазначив, що сьогодні в Комітеті нацбезпеки відбудеться перша зустріч із новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. На думку нардепа, саме він має вирішувати точну кількість людей, яких потрібно мобілізувати.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.