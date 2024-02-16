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В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

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Text

11:25 В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

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На начальном этапе вполне возможно мобилизовать тех, кто находится внутри Вооруженных сил Украины. Сейчас в ВСУ достаточно подготовленных военных, которые могут заменить тех, кто долго воюет на фронте.

Такое мнение высказал член комитета по безопасности Верховной Рады, народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Где найти ресурсы для мобилизации

"Первоначальный ресурс для мобилизации можно найти внутри Вооруженных Сил Украины. Там достаточно по количеству уже обученных и подготовленных военных, которых точно в виде ротации можно заменить или усилить те наши войска, которые находятся на востоке", — сказал Федиенко.

Он отметил, что сегодня в Комитете нацбезопасности состоится первая встреча с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По мнению нардепа, именно он должен решать точное количество людей, которых нужно мобилизовать.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.

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14:20 В сети появилось последнее видео Навального перед смертью

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