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Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

31 березня 2024 р. 12:01

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11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко розповів, чи підвищать тарифи на електроенергію. За його словами, це може статися після закінчення опалювального сезону.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Тарифи на електроенергію

Кучеренко зазначив, що ключовим платежем був і лишається за тепло в опалювальний сезон та газ. За його словами, в такий період це 80% навантаження.

"Підвищення ціни на електроенергію регульовано, бо там не ринково нам ціну виставляють, там виставляють регульовану, ну на електроенергію від двох державних компаній "Енергоатома" Укргідроенерго", — зазначив він.

За його словами, об'єкти Укргідроенерго серйозно постраждали внаслідок російських обстрілів. Кучеренко нагадав, що директор гідрогенерувальної компанії Ігор Сирота заявив, що потрібно буде підвищувати тариф для населення.

Нардеп прогнозує, що після закінчення опалювального сезону може зрости ціна на електроенергію.

"З іншого боку, гарантую вам, що ніхто не буде чіпати ціну на газ для населення, тарифи на тепло, на гарячу воду", — додав він.

Нагадаємо, у квітні поточного року українцям надійдуть комунальні квитанції з оновленими сумами. Попри те, що на ключові послуги поширюється мораторій на підвищення, є загроза зростання цін на деякі з них.

Також народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що поки у Верховній Раді не розглядали питання підвищення тарифів на електроенергію. Водночас, за її словами, Україна втратила 50% теплової генерації, тож дискусії стосовно зростання цін будуть тривати найближчі декілька місяців. 

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12:29 Франція готує новий пакет військової допомоги для України — у списку бронетехніка та ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:14 На Запоріжжі лунали вибухи — травмовано 12-річну дитину

12:12 Одеса залишилась без світла та води — причина

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