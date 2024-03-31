Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко рассказал, повысят ли тарифы на электроэнергию. По его словам, это может произойти после окончания отопительного сезона.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Новини.LIVE.

Тарифы на электроэнергию

Кучеренко отметил, что ключевым платежом был и остается за тепло в отопительный сезон и газ. По его словам, в такой период это 80% нагрузки.

"Повышение цены на электроэнергию регулируется, потому что там не рыночно нам цену выставляют, там выставляют регулируемую, ну на электроэнергию от двух государственных компаний "Энергоатома" Укргидроэнерго", — отметил он.

По его словам, объекты Укргидроэнерго серьезно пострадали в результате российских обстрелов. Кучеренко напомнил, что директор гидрогенерирующей компании Игорь Сирота заявил, что нужно будет повышать тариф для населения.

Нардеп прогнозирует, что по окончании отопительного сезона может подняться цена на электроэнергию.

"С другой стороны, гарантирую вам, что никто не будет трогать цену на газ для населения, тарифы на тепло, на горячую воду", — добавил он.

Напомним, что в апреле текущего года украинцам придут коммунальные квитанции с обновленными суммами. Несмотря на то, что на ключевые услуги распространяется мораторий на повышение, существует угроза роста цен на некоторые из них.

Также народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что пока в Верховной Раде не рассматривали вопрос повышения тарифов на электроэнергию. В то же время, по ее словам, Украина потеряла 50% тепловой генерации, поэтому дискуссии о росте цен будут продолжаться в ближайшие несколько месяцев.