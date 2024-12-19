Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Кілька днів тому у мережі з'явилась інформація, що в бійців 211 понтонно-мостової бригади вимагали гроші та знущалися. Народний депутат Олександр Федієнко вважає, що цьому сприяло вище керівництво військової частини.

Про це нардеп заявив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 грудня.

Що каже нардеп про ситуацію в 211 бригаді

"Дійсно, в бригаді були питання не уставних взаємовідносин між військовослужбовцями. Але ж тут не тільки питання про події між ними, а й в тому, що вище офіцерське керівництво цієї військової частини спонукало тому, що відбувся такий фізичний тиск на військовослужбовців", — сказав Федієнко.

Водночас він додав, що ймовірною причиною затримки у розслідуванні став збій у правоохоронній системі через перенавантаження та брак часу.

"Вони просто не встигають все це дослідити і розібратися і, звісно, проступає ця межа, коли люди викидаються в соціальні мережі, в публічну площину, ну а далі це підхоплюються і спрацьовує звичайний тригер", — додав народний обранець.

Що передувало

Нагадаємо, командира 211 понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У військових вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста. Відповідне розслідування опублікувала Українська правда.

Незадовго після появи матеріалу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.

Вчора, 18 грудня, у Тернополі мало відбутися засідання суду щодо справи знущання з військових у 211 бригаді, але його перенесли. Підтримати командира бригади прийшли семеро підлеглих.