Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Несколько дней назад в сети появилась информация, что в бойцов 211 понтонно-мостовой бригады требовали деньги и издевались. Народный депутат Александр Федиенко считает, что этому способствовало высшее руководство воинской части.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 декабря.

Что говорит нардеп о ситуации в 211 бригаде

"Действительно, в бригаде были вопросы не уставных взаимоотношений между военнослужащими. Но ведь здесь не только вопрос о событиях между ними, но и в том, что высшее офицерское руководство этой воинской части побудило потому, что произошло такое физическое давление на военнослужащих", — сказал он. Федиенко.

В то же время он добавил, что вероятной причиной задержки в расследовании стал сбой в правоохранительной системе из-за перегрузки и нехватки времени.

"Они просто не успевают все это исследовать и разобраться и, конечно, проступает этот предел, когда люди выбрасываются в социальные сети, в публичную плоскость, ну а дальше это вскакивают и срабатывает обычный триггер", — добавил народный избранник.

Что предшествовало

Напомним, командира 211 понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту. Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда.

Незадолго после появления материала Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядку в 211 бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.

Вчера, 18 декабря, в Тернополе должно было состояться заседание суда по делу издевательств над военными в 211 бригаде, но его перенесли. Поддержать командира бригады пришли семь подчиненных.