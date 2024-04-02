Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що гроза взимку чи на початку весни не є аномалією. Це цілком нормальне явище, зумовлене взаємодією теплого і холодного повітря.
Про це Діденко розповіла в прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 квітня.
Звідки взялася гроза
Синоптик пояснила, чим зумовлена нещодавня різка зміна погоди, коли сталася сильна весняна гроза.
"Тепле повітря підіймалося вгору і на висотах виник сильний контраст із холодним повітрям. На стику різних повітряних мас відбуваються такі явища", — розповіла Діденко.
Вона зазначила, що грозу можна часто зустріти у Києві взимку. Зазвичай її важко передбачити, але цілком можливо.
Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що найближчими днями в Україні очікується короткочасне зниження температури повітря та дощ.
Своєю чергою, синоптики попередили області, яким загрожує буря у вівторок, 2 квітня.