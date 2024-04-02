Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что гроза зимой или в начале весны не является аномалией. Это вполне нормальное явление, обусловленное взаимодействием теплого и холодного воздуха.

Об этом Диденко рассказала в прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 апреля.

Откуда взялась гроза

Синоптик объяснила, чем обусловлена недавняя резкая смена погоды, когда произошла сильная весенняя гроза.

"Теплый воздух поднимался вверх и на высотах возник сильный контраст с холодным воздухом. На стыке разных воздушных масс происходят такие явления", — рассказала Диденко.

Она отметила, что грозу можно часто встретить в Киеве зимой. Обычно ее трудно предсказать, но вполне возможно.

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное понижение температуры воздуха и дождь.

В свою очередь, синоптики предупредили области, которым грозит буря во вторник, 2 апреля.