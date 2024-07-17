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Аномальна спека в Україні – синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

Аномальна спека в Україні – синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

17 липня 2024 р. 18:09

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18:09 Аномальна спека в Україні – синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

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18:09 Аномальна спека в Україні – синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

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17:44 Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перевантажені роботою — юрист Боровський назвав причину

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13:00 Нові правила перетину кордону та погодинна вода в одній з областей — ефір День.LIVE

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11:33 Військовий юрист пояснив вірогідність обмеження права на користування транспортним засобом

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10:38 Дацик назвав кількість безпілотників, яку окупанти запускають по позиціях України за добу

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09:30 Військовозобов'язаний не встиг оновити дані — юрист пояснив алгоритм дій

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Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила, що на Україну чекає послаблення спеки. Зниження температур прогнозують вже завтра. 

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 липня. 

Послаблення спеки в Україні

За словами Наталії Птухи, західні та північні області відчують зниження температури вже завтра. Денні максимуми будуть близько +30 °C або навіть нижче.

Проте південним, південно-східним та частково центральним областям України пощастить менше: жителі цієї частини країни ще відчуватимуть високі температури.

"Там високі значення температури ще трошки затримаються, але принаймні там вже не буде цієї класифікації "надзвичайна спека", тобто +40...+41 °C — це надзвичайна спека. А буде трохи нижче, в межах 35 °C", — зазначили в Укргідрометцентрі. 

Нагадаємо, у прогнозі погоди на 18 липня синоптики попередили про дощі з грозами, градом та шквалами у частині областей України та надзвичайну спеку на решті територій. 

Раніше ми писали, що Україна потрапила в  центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Впродовж трьох днів, 12-14 липня, в Києві було зафіксовано одразу сім температурних рекордів

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