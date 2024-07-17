Аномальна спека в Україні – синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила, що на Україну чекає послаблення спеки. Зниження температур прогнозують вже завтра.

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 липня.

Послаблення спеки в Україні

За словами Наталії Птухи, західні та північні області відчують зниження температури вже завтра. Денні максимуми будуть близько +30 °C або навіть нижче.

Проте південним, південно-східним та частково центральним областям України пощастить менше: жителі цієї частини країни ще відчуватимуть високі температури.

"Там високі значення температури ще трошки затримаються, але принаймні там вже не буде цієї класифікації "надзвичайна спека", тобто +40...+41 °C — це надзвичайна спека. А буде трохи нижче, в межах 35 °C", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, у прогнозі погоди на 18 липня синоптики попередили про дощі з грозами, градом та шквалами у частині областей України та надзвичайну спеку на решті територій.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Впродовж трьох днів, 12-14 липня, в Києві було зафіксовано одразу сім температурних рекордів.