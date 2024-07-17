Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что Украину ждет ослабление жары. Понижение температур прогнозируют уже завтра. —

Об этом Наталья Птуха рассказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Ослабление жары в Украине

По словам Натальи Птухи, западные и северные области почувствуют снижение температуры уже завтра. Дневные максимумы будут около +30 °C или даже ниже.

Однако южным, юго-восточным и частично центральным областям Украины повезет меньше: жители этой части страны еще будут чувствовать высокие температуры.

"Там высокие значения температуры еще немножко задержатся, но по крайней мере там уже не будет этой классификации "чрезвычайная жара", то есть +40...+41 °C — это чрезвычайная жара. А будет чуть ниже, в пределах 35 °C", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, в прогнозе погоды на 18 июля синоптики предупредили о дождях с грозами, градом и шквалами в части областей Украины и чрезвычайной жары на остальных территориях.

Ранее мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

В течение трех дней, 12-14 июля, в Киеве было зафиксировано сразу семь температурных рекордов.