Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады arrow
Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

17 июля 2024 г. 18:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Text
Эксклюзив

09:03Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

Text

08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

Text

08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Text
Эксклюзив

09:03 Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

Text

08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

Text

08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что Украину ждет ослабление жары. Понижение температур прогнозируют уже завтра. —

Об этом Наталья Птуха рассказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Ослабление жары в Украине

По словам Натальи Птухи, западные и северные области почувствуют снижение температуры уже завтра. Дневные максимумы будут около +30 °C или даже ниже.

Однако южным, юго-восточным и частично центральным областям Украины повезет меньше: жители этой части страны еще будут чувствовать высокие температуры.

"Там высокие значения температуры еще немножко задержатся, но по крайней мере там уже не будет этой классификации "чрезвычайная жара", то есть +40...+41 °C — это чрезвычайная жара. А будет чуть ниже, в пределах 35 °C", — отметили в Укргидрометцентре. 

Напомним, в прогнозе погоды на 18 июля синоптики предупредили о дождях с грозами, градом и шквалами в части областей Украины и чрезвычайной жары на остальных территориях.

Ранее мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

В течение трех дней, 12-14 июля, в Киеве было зафиксировано сразу семь температурных рекордов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:14 Одесса в пятерке городов с самой высокой средней зарплатой — какие профессии актуальны

18:09 В Минобороны объяснили, как будут сообщать о штрафах за неявку в ТЦК

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

18:08 Во Львове работник завода хранил детскую порнографию — какое наказание назначил суд

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:41 В Одессе усилят проверку военных авто на фоне многочисленных поджогов

17:36 Синоптики рассказали, в каких областях завтра пройдут ливни

17:34 Рада приняла закон, позволяющий восстановить офицеров в предыдущем воинском звании

17:27 Чем служба по призыву отличается от контрактной службы

17:11 В Минобороны объяснили, что будет с военнообязанными, которые не явятся в ТЦК по повестке

18:14 Одесса в пятерке городов с самой высокой средней зарплатой — какие профессии актуальны

18:09 В Минобороны объяснили, как будут сообщать о штрафах за неявку в ТЦК

18:08 Во Львове работник завода хранил детскую порнографию — какое наказание назначил суд

17:41 В Одессе усилят проверку военных авто на фоне многочисленных поджогов

17:36 Синоптики рассказали, в каких областях завтра пройдут ливни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:34 Рада приняла закон, позволяющий восстановить офицеров в предыдущем воинском звании

17:27 Чем служба по призыву отличается от контрактной службы

17:11 В Минобороны объяснили, что будет с военнообязанными, которые не явятся в ТЦК по повестке

17:05 Украинская электроэнергия за рубежом — Кипер о возможностях экспорта

16:47 Германия вдвое сокращает расходы на военную помощь Украине — известна причина

06:40 В Украине растут цены на цветные металлы — сколько стоит 1 кг меди в июле

06:30 В Украине пошли вверх цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в июле

05:54 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где ветеранам платят по 210 тысяч гривен

16 июля 2024
Эксклюзив

19:23 Военная элита страны — как в Одессе готовят морских пехотинцев

Эксклюзив

12:45 Очереди в ЦНАП — как во Львове обновляют данные военнообязанные

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в середине июля

Новость с видео

06:10 Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

05:54 Рынок труда в Украине в июле — где людям с инвалидностью платят самые большие зарплаты

15 июля 2024

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Новость с видео

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Text
Эксклюзив

09:03 Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

Text

08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

Text

08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE