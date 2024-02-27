Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

У рамках пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль знав про плани контрнаступу Збройних Сил у 2023 році ще до того, як він розпочався. За словами військового експерта Віктора Ягуна, це стало можливим через витік інформації у США.

Про це аналітик розповів в ефірі телеканалу Київ24.

Звідки РФ знала про плани контрнаступу ЗСУ

"Пам’ятаєте, коли був витік інформації в Сполучених Штатах через підлітка на ігрових платформах, і частина інформації стала відома, в тому числі й в Росії. Там якраз і була частина того плану", — сказав Ягун, говорячи про те, як Росія могла дізнатися про плани контрнаступу українських військових.

Крім того, він додав, що цю інформацію могли передати завербовані РФ люди, які належать до керівних структур наших країн-партнерів.

"Канали витоку можуть бути різні. Не тільки українці можуть бути винні, але і наші партнери, і частина тих людей, які мали доступ, але не потрібно було б їх допускати до цієї інформації. Можливо, технічні засоби були використані", — сказав експерт.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що найближчими місяцями Україні буде складно. За його словами, російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії у кінці травня або літом.

Глава держави також наголосив, що наразі наша держава не збирається сідати за стіл переговорів з Росією.