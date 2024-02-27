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Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

27 лютого 2024 р. 11:10

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11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

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10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

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18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

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У рамках пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024" Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль знав про плани контрнаступу Збройних Сил у 2023 році ще до того, як він розпочався. За словами військового експерта Віктора Ягуна, це стало можливим через витік інформації у США. 

Про це аналітик розповів в ефірі телеканалу Київ24. 

Звідки РФ знала про плани контрнаступу ЗСУ

"Пам’ятаєте, коли був витік інформації в Сполучених Штатах через підлітка на ігрових платформах, і частина інформації стала відома, в тому числі й в Росії. Там якраз і була частина того плану", — сказав Ягун, говорячи про те, як Росія могла дізнатися про плани контрнаступу українських військових. 

Крім того, він додав, що цю інформацію могли передати завербовані РФ люди, які належать до керівних структур наших країн-партнерів.

"Канали витоку можуть бути різні. Не тільки українці можуть бути винні, але і наші партнери, і частина тих людей, які мали доступ, але не потрібно було б їх допускати до цієї інформації. Можливо, технічні засоби були використані", — сказав експерт. 

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що найближчими місяцями Україні буде складно. За його словами, російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії у кінці травня або літом.

Глава держави також наголосив, що наразі наша держава не збирається сідати за стіл переговорів з Росією.

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12:28 Боксер з Індії напав на вулиці на відомого блогера Джейка Пола — відео

12:28 У Києві проводять рейди по паркуванню — кому загрожує евакуація транспорту

12:24 У ДПСУ назвали кількість вантажівок, які стоять у черзі на кордоні з Польщею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Грошова допомога у Польщі — як українцям з інвалідністю отримати виплати

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18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу