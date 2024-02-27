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Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

27 февраля 2024 г. 11:10

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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В рамках пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024" Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль знал о планах контрнаступления Вооруженных Сил в 2023 году еще до того, как он начался. По словам военного эксперта Виктора Ягуна, это стало возможным из-за утечки информации в США.

Об этом аналитик рассказал в эфире телеканала Киев24.

Откуда РФ знала о планах контрнаступления ВСУ

"Помните, когда была утечка информации в Соединенных Штатах из-за подростка на игровых платформах, и часть информации стала известна, в том числе и в России. Там как раз и была часть того плана", — сказал Ягун, говоря о том, как Россия могла узнать о планах контрнаступления украинских военных.

Кроме того, он добавил, что эту информацию могли передать завербованные РФ люди, принадлежащие к руководящим структурам наших стран-партнеров.

"Каналы утечки могут быть разными. Не только украинцы могут быть виноваты, но и наши партнеры, и часть тех людей, которые имели доступ, но не нужно было бы их допускать к этой информации. Возможно, технические средства были использованы", — сказал эксперт.

Напомним, Зеленский отметил, что в ближайшие месяцы Украине будет сложно. По его словам, российские оккупанты будут готовить контрнаступательные действия в конце мая или летом.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас наше государство не собирается садиться за стол переговоров с Россией.

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