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Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024 р. 07:53

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10:22 В кілометрі від ворога — як живуть українці в прифронтових селищах на Запоріжжі

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07:53 Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

21 лютого 2024
Text
Новина з відео

22:08 Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Text

18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

Text

18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

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16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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Указ президента Володимира Зеленського про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача та поставки Ірану зброї до Росії. Про це та не тільки поговорять гості ефіру Новини.LIVE.

Переглянути прямий ефір, який розпочнеться о 08:00, можна на нашому YouTube-каналі.

Що обговорюватимуть експерти

Гості нашої студії обговорять указ Зеленського про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Він запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень.

Крім того, експерти звернуть увагу на постачання Ірану до Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля", що поглиблює військову співпрацю між двома країнами, які перебувають під санкціями США. 

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії "Південь",
  • Олександр Аліксійчук — член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,
  • Дмитро Васильєв — політолог,
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Юрій Камельчук — народний депутат партії "Слуга народу". 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, зовсім нещодавно Іран таємно передав Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км.

Додамо, в американському інституті вивчення війни з'ясували, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників Shahed-136.  

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Оновлено

10:13 В Україні повітряна тривога — загроза ракетного удару

10:08 Зустріч G20 — світові лідери засудили Росію за агресію проти України

10:08 В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:56 Шахтар отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги

09:48 Штрафи до 71 тис. грн та конфіскація майна — за що карають податківці

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22:08 Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

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18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

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18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми