Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

Указ президента Володимира Зеленського про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача та поставки Ірану зброї до Росії. Про це та не тільки поговорять гості ефіру Новини.LIVE.

Переглянути прямий ефір, який розпочнеться о 08:00, можна на нашому YouTube-каналі.

Що обговорюватимуть експерти

Гості нашої студії обговорять указ Зеленського про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Він запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень.

Крім того, експерти звернуть увагу на постачання Ірану до Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля", що поглиблює військову співпрацю між двома країнами, які перебувають під санкціями США.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії "Південь",

Олександр Аліксійчук — член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

Дмитро Васильєв — політолог,

Андрій Длігач — доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот,

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,

Юрій Камельчук — народний депутат партії "Слуга народу".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, зовсім нещодавно Іран таємно передав Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км.

Додамо, в американському інституті вивчення війни з'ясували, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників Shahed-136.