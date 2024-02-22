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Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024 г. 7:53

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07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
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Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

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18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

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18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

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18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

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17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

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16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
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Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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Указ президента Владимира Зеленского об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего и поставки Ирана оружия в Россию. Об этом не только поговорят гости эфира Новини.LIVE.

Просмотреть прямой эфир, который начнется в 08:00, можно на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Гости нашей студии обсудят указ Зеленского об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Он предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тыс. гривен.

Кроме того, эксперты обратят внимание на поставку Ирана в Россию около 400 баллистических ракет класса "земля-земля", что углубляет военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии "Юг",
  • Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,
  • Дмитрий Васильев — политолог,
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Юрий Камельчук — народный депутат партии "Слуга народа".

Напомним, по данным СМИ, совсем недавно Иран тайно передал России около 400 баллистических ракет "Зульфикар ", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км.

Добавим, в американском институте изучения войны выяснили, что Россия платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт беспилотников Shahed-136.

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08:15 В ISW объяснили, зачем Иран продает России баллистические ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:10 Узелков покончил со спортом и намекнул на серьезные проблемы со здоровьем

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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