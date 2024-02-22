Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

Указ президента Владимира Зеленского об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего и поставки Ирана оружия в Россию. Об этом не только поговорят гости эфира Новини.LIVE.

Просмотреть прямой эфир, который начнется в 08:00, можно на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Гости нашей студии обсудят указ Зеленского об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Он предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тыс. гривен.

Кроме того, эксперты обратят внимание на поставку Ирана в Россию около 400 баллистических ракет класса "земля-земля", что углубляет военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии "Юг",

Александр Аликсийчук — член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,

Дмитрий Васильев — политолог,

Андрей Длигач — доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ,

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,

Юрий Камельчук — народный депутат партии "Слуга народа".

Напомним, по данным СМИ, совсем недавно Иран тайно передал России около 400 баллистических ракет "Зульфикар ", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км.

Добавим, в американском институте изучения войны выяснили, что Россия платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт беспилотников Shahed-136.