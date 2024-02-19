Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

День тому Збройні Сили України вийшли з Авдіївки Донецької області. Однією з причин, чому військове керівництво ухвалило таке рішення, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін називає відсутність боєприпасів.

Про це військовий заявив в інтерв'ю для Radio NV.

Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

Перш за все, як пояснив Жорін, втрата Авдіївки не може мати лише якусь одну конкретну причину, це все відбувається в комплексі. Однак, відсутність боєприпасів військовий назвав ключовим фактором.

"Це завжди комплекс заходів ворога і заходів наших. Боєприпаси є одним з найважливіших моментів. І якщо ставити питання: чи вистачало боєприпасів? Ні, не вистачало в повній кількості", — сказав Жорін.

Водночас, він зазначив, що навіть наявність боєприпасів навряд чи допомогло б втримати місто. Ймовірніше, каже, це дозволило б лише дещо виграти у часі.

"Скоріше за все, ми б виграли більше часу або ще якісь моменти. Це ніколи не буває виключно від одного аспекту. Це не залежить тільки від боєприпасів, чи тільки від літаків з нашої сторони. Це комплекс питань", — додав військовий.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.