Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

День назад Вооруженные Силы Украины вышли из Авдеевки Донецкой области. Одной из причин, по которой военное руководство приняло такое решение, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин называет отсутствие боеприпасов.

Об этом военный заявил в интервью Radio NV.

Почему ВСУ вышли из Авдеевки

Прежде всего, как объяснил Жорин, потеря Авдеевки не может иметь только какую-то одну конкретную причину, это происходит в комплексе. Однако отсутствие боеприпасов военный назвал ключевым фактором.

"Это всегда комплекс мер врага и мер наших. Боеприпасы являются одним из важнейших моментов. И если ставить вопрос: хватало ли боеприпасов? Нет, не хватало в полном количестве", — сказал Жорин.

В то же время он отметил, что даже наличие боеприпасов вряд ли помогло бы удержать город. Вероятнее всего, говорит, это позволило бы кое-что выиграть во времени.

"Скорее всего, мы бы выиграли больше времени или еще какие-то моменты. Это никогда не бывает исключительно от одного аспекта. Это не зависит только от боеприпасов или только от самолетов с нашей стороны. Это комплекс вопросов", — добавил военный.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.