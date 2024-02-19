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Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

19 февраля 2024 г. 13:45

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Text

13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Text

12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

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День назад Вооруженные Силы Украины вышли из Авдеевки Донецкой области. Одной из причин, по которой военное руководство приняло такое решение, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин называет отсутствие боеприпасов.

Об этом военный заявил в интервью Radio NV.

Почему ВСУ вышли из Авдеевки

Прежде всего, как объяснил Жорин, потеря Авдеевки не может иметь только какую-то одну конкретную причину, это происходит в комплексе. Однако отсутствие боеприпасов военный назвал ключевым фактором.

"Это всегда комплекс мер врага и мер наших. Боеприпасы являются одним из важнейших моментов. И если ставить вопрос: хватало ли боеприпасов? Нет, не хватало в полном количестве", — сказал Жорин.

В то же время он отметил, что даже наличие боеприпасов вряд ли помогло бы удержать город. Вероятнее всего, говорит, это позволило бы кое-что выиграть во времени.

"Скорее всего, мы бы выиграли больше времени или еще какие-то моменты. Это никогда не бывает исключительно от одного аспекта. Это не зависит только от боеприпасов или только от самолетов с нашей стороны. Это комплекс вопросов", — добавил военный.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

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14:26 Экскомандир "Азова" Жорин рассказал об оцеплении 3-й штурмовой бригады в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

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09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

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