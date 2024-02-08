Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область близько 176 разів за минулу добу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, щонайменше 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Яка ситуація в Запорізькій області

За словами Федорова, мешканці прифронтових територій перебувають у постійному напруженні, адже у регіоні часто лунають сигнали повітряної тривоги. Він додав, що мета російських обстрілів по регіону — терор цивільного населення.

"За позавчорашній день одна людина загинула в населеному пункті Степногірське. Це був наслідок ракетного удару. За вчорашній день ворог атакував Запорізьку область 176 разів. На щастя, без постраждалих", — сказав Федоров.

Крім того, як розповів Федоров, наразі 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання. У таких селищах здебільшого проживають люди, які не мають бажання чи можливості виїхати.

Гуманітарні організації, зазначає він, всіляко доставляють допомогу мешканцям прифронтових територій. А держава, своєю чергою, пропонує їм евакуюватися та надає місця для тимчасового проживання.

"Вони живуть за межами цивілізації, але наша мета — допомагати їм і поліпшувати їх умови проживання", — сказав очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами. Відтепер ними керуватиме "Корпорація розвитку Запорізької області".