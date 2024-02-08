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Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

08 лютого 2024 р. 10:20

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Text

09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Text

07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
Text

19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Text

19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

Text

18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

Text

17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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Російські окупанти обстріляли Запорізьку область близько 176 разів за минулу добу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, щонайменше 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання. 

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Яка ситуація в Запорізькій області

За словами Федорова, мешканці прифронтових територій перебувають у постійному напруженні, адже у регіоні часто лунають сигнали повітряної тривоги. Він додав, що мета російських обстрілів по регіону — терор цивільного населення. 

"За позавчорашній день одна людина загинула в населеному пункті Степногірське. Це був наслідок ракетного удару. За вчорашній день ворог атакував Запорізьку область 176 разів. На щастя, без постраждалих", — сказав Федоров. 

Крім того, як розповів Федоров, наразі 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання. У таких селищах здебільшого проживають люди, які не мають бажання чи можливості виїхати. 

Гуманітарні організації, зазначає він, всіляко доставляють допомогу мешканцям прифронтових територій. А держава, своєю чергою, пропонує їм евакуюватися та надає місця для тимчасового проживання. 

"Вони живуть за межами цивілізації, але наша мета — допомагати їм і поліпшувати їх умови проживання", — сказав очільник Запорізької ОВА. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами. Відтепер ними керуватиме "Корпорація розвитку Запорізької області".

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11:07 У Китаї знайшли найбільше в Азії родовище літію — майже мільйон тонн

10:45 РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів

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10:43 Росіяни вчергове атакували мирні міста Донеччини, є загиблі та поранені

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