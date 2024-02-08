Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область около 176 раз за минувшие сутки. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, как минимум 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Какая ситуация в Запорожской области

По словам Федорова, жители прифронтовых территорий находятся в постоянном напряжении, ведь в регионе часто раздаются сигналы воздушной тревоги. Он добавил, что цель российских обстрелов по региону — террор гражданского населения.

"За позавчерашний день один человек погиб в населенном пункте Степногорское. Это было следствием ракетного удара. За вчерашний день враг атаковал Запорожскую область 176 раз. К счастью, без пострадавших", — сказал Федоров.

Кроме того, как рассказал Федоров, в настоящее время 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения. В таких поселках в основном проживают люди, не имеющие желания или возможности уехать.

Гуманитарные организации, отмечает он, всячески доставляют помощь жителям прифронтовых территорий. А государство в свою очередь предлагает им эвакуироваться и предоставляет места для временного проживания.

"Они живут за пределами цивилизации, но наша цель — помогать им и улучшать их условия проживания", — сказал глава Запорожской ОВА.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские кафиры атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.

Добавим, на временно оккупированных территориях Запорожья российские власти придумали оператора для управления захваченными украинскими предприятиями. Теперь ими будет руководить "Корпорация развития Запорожской области".