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Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

8 февраля 2024 г. 10:20

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10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

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09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

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16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

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Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область около 176 раз за минувшие сутки. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, как минимум 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Какая ситуация в Запорожской области

По словам Федорова, жители прифронтовых территорий находятся в постоянном напряжении, ведь в регионе часто раздаются сигналы воздушной тревоги. Он добавил, что цель российских обстрелов по региону — террор гражданского населения.

"За позавчерашний день один человек погиб в населенном пункте Степногорское. Это было следствием ракетного удара. За вчерашний день враг атаковал Запорожскую область 176 раз. К счастью, без пострадавших", — сказал Федоров.

Кроме того, как рассказал Федоров, в настоящее время 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения. В таких поселках в основном проживают люди, не имеющие желания или возможности уехать.

Гуманитарные организации, отмечает он, всячески доставляют помощь жителям прифронтовых территорий. А государство в свою очередь предлагает им эвакуироваться и предоставляет места для временного проживания.

"Они живут за пределами цивилизации, но наша цель — помогать им и улучшать их условия проживания", — сказал глава Запорожской ОВА.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские кафиры атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.

Добавим, на временно оккупированных территориях Запорожья российские власти придумали оператора для управления захваченными украинскими предприятиями. Теперь ими будет руководить "Корпорация развития Запорожской области".

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11:07 В Китае нашли крупнейшее в Азии месторождение лития — почти миллион тонн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям

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10:43 Россияне в очередной раз атаковали мирные города Донетчины, есть погибшие и раненые

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19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

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18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

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17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил